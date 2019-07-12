PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Мост или отставка: Зеленский и Филатов заключили пари

Владимир Зеленский договорился с Борисом Филатовым, что Центральный мост откроют до 14 сентября, иначе мэр Днепра уйдет в отставку.

Мост или отставка: Зеленский и Филатов заключили пари

Владимир Зеленский заявил о договоренности с мэром Днепра Борисом Филатовым о том, что власти города отремонтируют Центральный мост до 14 сентября 2019 года.

В случае, если работы не будут выполнены в установленные сроки, Филатов уйдет в отставку, сообщил президент Украины.

– Даже заключили пари и перебили руки, – подтвердил Филатов.

Зеленский также пообещал приехать на торжественное открытие моста.

Читайте: Зеленский: в Днепре будет аэропорт

Со своей стороны руководитель Офиса президента Андрей Богдан отметил, что Зеленский сам проинспектирует, чтобы открытие моста не было “бутафорским”.

К слову, Зеленский требует от нового главы Киевской ОГА за год восстановить Бориспольскую районную больницу.

Фото: Лица

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Уменьшить количество нардепов до 100 человек – ответ Зеленского
В Днепре протестуют против беспредела местных налоговиков
Люстрация в Украине – серьезная угроза для роста демократических институтов
Зеленский: в Днепре будет аэропорт
Разговор Зеленского и Путина длился 20 минут – Песков
Люстрация топ-чиновников: законопроект Зеленского уже в Раде (ДОКУМЕНТ)
Зачем Зеленский звонил Путину
Снятие лапши с ушей и голос за гречку: в Днепре прошел предвыборный фестиваль
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка