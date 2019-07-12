Владимир Зеленский договорился с Борисом Филатовым, что Центральный мост откроют до 14 сентября, иначе мэр Днепра уйдет в отставку.

Владимир Зеленский заявил о договоренности с мэром Днепра Борисом Филатовым о том, что власти города отремонтируют Центральный мост до 14 сентября 2019 года.

В случае, если работы не будут выполнены в установленные сроки, Филатов уйдет в отставку, сообщил президент Украины.

– Даже заключили пари и перебили руки, – подтвердил Филатов.

Зеленский также пообещал приехать на торжественное открытие моста.

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Со своей стороны руководитель Офиса президента Андрей Богдан отметил, что Зеленский сам проинспектирует, чтобы открытие моста не было “бутафорским”.

К слову, Зеленский требует от нового главы Киевской ОГА за год восстановить Бориспольскую районную больницу.

Фото: Лица