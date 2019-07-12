Президент Владимир Зеленский во время поездки в Днепр ознакомился с планом реконструкции международного аэропорта.

12 июля президент Владимир Зеленский находится в Днепре с рабочей поездкой, во время которой уже ознакомился с планом реконструкции международного аэропорта.

В Днепре Зеленскому представили три варианта реконструкции аэропорта, среди которых самым приемлемым назвали проект со строительством взлетно-посадочной полосы на месте старой.

– Мы сделаем и поможем вам. Средства будут, потому что мы понимаем, что такое для города-миллионника аэропорт, – сказал президент.

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Общая стоимость реконструкции аэропорта в Днепре оценивается в 2,9 млрд грн, а тендер на разработку соответствующего проекта планируют на следующей неделе.

Длинна новой взлетно-посадочной полосы будет составлять 2,9 км и она будет соответствовать современным стандартам.

К слову, президент Владимир Зеленский требует за год восстановить Бориспольскую районную больницу.