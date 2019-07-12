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Факти / Україна

Міст або відставка: Зеленський і Філатов уклали парі

Володимир Зеленський домовився з Борисом Філатовим, що Центральний міст відкриють до 14 вересня, інакше мер Дніпра піде у відставку.

Міст або відставка: Зеленський і Філатов уклали парі

Володимир Зеленський заявив про домовленість із міським головою Дніпра Борисом Філатовим про те, що влада міста відремонтує Центральний міст до 14 вересня 2019 року.

У разі, якщо роботи не будуть виконані у визначені терміни, Філатов піде у відставку, повідомив президент України.

– Навіть уклали парі і перебили руки, – підтвердив Філатов.

Зеленський також пообіцяв приїхати на урочисте відкриття мосту.

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Зі свого боку керівник Офісу президента Андрій Богдан наголосив, що Зеленський сам проінспектує, щоб відкриття мосту не було “бутафорським”.

До слова, Зеленський вимагає від нового голови Київської ОДА за рік відновити Бориспільську районну лікарню.

Фото: Лица

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