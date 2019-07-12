З нагоди 25-річчя перемоги Леоніда Кучми на президенських виборах 1994 року у Президентському Фонді Україна зібралися державні діячі, керівники регіонів, довірені особи, промисловці, міністри, які допомагали другому президентові проводити реформи в країні.

Влада має запропонувати народу програму дій, здатну перезапустити державу, вважає другий президент України Леонід Кучма.

Його команда за 10 років перетворила Україну із світового аутсайдера на європейського лідера, адже у середині 90-х економіка держави була у найнижчій точці падіння.

Учасники команди другого президента продовжують служити українському народу. Серед них – Валерій Пустовойтенко, Роман Шпек, Віктор Мусіяка, Олександр Кузьмук, Василь Кремень, Павло Гайдуцький, Михайло Згуровський, Сергій Гриневецький та Юрій Єхануров.

Всі вони зібралися 12 липня у Президентському Фонді Україна.

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Леонід Кучма подякував своїм соратникам за все, що вони зробили.

– У нашій команді завжди було багато відданих Україні професіоналів. Та найголовніша заслуга в порятунку України належала українському народу. Він повірив тоді у нашу програму реформ і зробив неможливе. Я впевнений, що і сьогодні народ України може здолати все. І хочу вірити, що влада запропонує йому програму дій, здатну “перезапустити” державу, – зазначив другий президент України.

Нагадаємо, Леонід Кучма сказав, чому повернувся у Тристоронню контактну групу з урегулювання ситуації на Донбасі.

Джерело: Дарка Оліфер