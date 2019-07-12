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Факти / Україна

Народ України 25 років тому повірив у нашу програму реформ – Кучма

З нагоди 25-річчя перемоги Леоніда Кучми на президенських виборах 1994 року у Президентському Фонді Україна зібралися державні діячі, керівники регіонів, довірені особи, промисловці, міністри, які допомагали другому президентові проводити реформи в країні.

Леонід Кучма

Влада має запропонувати народу програму дій, здатну перезапустити державу, вважає другий президент України Леонід Кучма.

Його команда за 10 років перетворила Україну із світового аутсайдера на європейського лідера, адже у середині 90-х економіка держави була у найнижчій точці падіння.

Учасники команди другого президента продовжують служити українському народу. Серед них – Валерій Пустовойтенко, Роман Шпек, Віктор Мусіяка, Олександр Кузьмук, Василь Кремень, Павло Гайдуцький, Михайло Згуровський, Сергій Гриневецький та  Юрій Єхануров.

Всі вони зібралися 12 липня у Президентському Фонді Україна.

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Леонід Кучма подякував своїм соратникам за все, що вони зробили.

– У нашій команді завжди було багато відданих Україні професіоналів. Та найголовніша заслуга в порятунку України належала українському народу. Він повірив тоді у нашу програму реформ і зробив неможливе. Я впевнений, що і сьогодні народ України може здолати все. І хочу вірити, що влада запропонує йому програму дій, здатну “перезапустити” державу, – зазначив другий президент України.

Нагадаємо, Леонід Кучма сказав, чому повернувся у Тристоронню контактну групу з урегулювання ситуації на Донбасі.

Джерело: Дарка Оліфер

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