При создании банкноты в размере тысячи гривен дизайнеры Нацбанка использовали пиратский шрифт.

Дизайнер Богдан Гдаль сообщил, что дизайнеры Нацбанка использовали пиратсьий шрифт в надписи Одна тысяча гривен на обороте.

Дизайнер заметил, что существует несоответствие форм некоторых букв шрифта официальным – Bickham Script Pro3, который создан еще в 1997 году, а затем лицензирован компанией Adobe.

До 2016 года шрифт вообще не имел официальной кириллической версии.

Если до этого, кто-то пользовался этим кириллическим шрифтом – это были только пиратские видоизменения, которые автоматически считаются крадеными, ведь лицензия шрифта запрещает любую модификацию форм букв и их переиздание.

Дизайнер нашел серию шрифтов под названием Bickham Script One, Bickham Script Two, Bickham Script Three, датированные еще 2005 годом. Их делала россиянка Александра Гофман – выяснилось, что она известна как автор краденых версий шрифтов.

Гофман подписывала шрифты своим именем и бесплатно распространяла без разрешения авторов, а Нацбанк использовал именно ворованный вариант, на который просто не может иметь лицензии.

В Adobe подтвердили, что к 2016 году не было официальной кириллической версии шрифта.

На вопрос, будет ли компания Adobe требовать у Национального банка Украины купить этот шрифт или возместить убытки, Франк (работник компании Adobe) ответил:

– Я не могу это комментировать. Чтобы устранить эту проблему, должны быть созданы совершенно новые печатные формы банкнот (с лицензионной версией шрифта, – Ред.), Что, вероятно, не так просто сделать (я никогда не печатал деньги сам, но могу себе представить, что это не простой процесс ). Ущерб нанесен – если у вас есть контакты в Национальном банке Украины, возможно, было бы хорошо, чтобы они знали о проблеме. Спасибо.

Дизайнер Богдан Гдаль отметил, что такой же шрифт Нацбанк использовал в купюре номиналом 20 грн, которую представили в прошлом году.

К слову, банкноту номиналом 1000 грн введут в обращение в Украине с 25 октября 2019 года.