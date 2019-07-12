Національний банк України заявив, що наразі проводиться перевірка інциденту.

Національний банк України перевіряє поширену українськими дизайнерами інформацію про використання регулятором неліцензійного шрифту при виготовленні нової купюри номіналом 1000 гривень.

– НБУ перевіряє інформацію, поширену ЗМІ щодо ймовірного використання неліцензійного шрифту на банкноті номіналом 1000 гривень і вивчає ситуацію з залученням експертів Банкнотно-монетного двору та юристів Нацбанку, – сказано у повідомленні.

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У прес-службі підкреслили, що про результати вивчення цього питання Нацбанк проінформує громадськість, як тільки стане відомо.

Нагадаємо, Богдан Гдаль повідомив, що дизайнери Нацбанку використали піратський шрифт у написі Одна тисяча гривень на звороті.