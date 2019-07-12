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Факты / Украина

Новые лидеры 2 сезон: кто не прошел детектор лжи и покинул проект

Во втором прямом эфире Новых лидеров 2 участники проекта проходили детектор лжи.

Новые лидеры 2 сезон: кто не прошел детектор лжи и покинул проект

Во втором прямом эфире национального телепроекта Новые лидеры на ICTV семеро участников продолжили бороться за главный приз.

Они проходили проверку на детекторе лжи и отвечали на вопросы экспертов в студии, если такие возникали. Каждый из участников объяснял свой ответ, если он соврал на полиграфе и почему он это сделал.

Таким образом, у каждого участника была возможность объяснить свои действия и доказать зрителям, почему его идея важна и почему именно ему можно верить.

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Судьбу участников решали телезрители путем голосования. Двое участников, получивших наименьшее количество зрительских голосов, покинули проект. Ими стали Валерия Ионан и Александр Гатиятуллин. 

Таким образом, в полуфинал прошли мэр города Чортков Владимир Шматько, общественный деятель Ирина Шиба, спортсмен и общественный деятель Алексей Паращенко, преподаватель и адвокат Оксана Жолнович и общественный деятель Евгений Осипчук.

Напомним, во время первого прямого эфира проект покинул Максим Несмеянов.

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