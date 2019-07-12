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Факти / Україна

Нові лідери 2 сезон: хто не пройшов детектор брехні і залишив проект

У другому прямому ефірі Нових лідерів 2 учасники проекту проходили детектор брехні.

Нові лідери 2 сезон: хто не пройшов детектор брехні і залишив проект

У другому прямому ефірі національного телепроекту Нові лідери на ICTV семеро учасників продовжили боротися за головний приз.

Вони проходили перевірку на детекторі брехні та відповідали на питання експертів у студії, якщо такі виникали. Кожен з учасників пояснював свою відповідь, якщо він збрехав на поліграфі та чому він це зробив.

Таким чином, у кожного учасника була можливість пояснити свої дії та довести глядачам, чому саме його ідея є важливою та чому саме йому можна вірити.

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Долю учасників вирішували телеглядачі шляхом голосування. Двоє учасників, які отримали найменшу кількість глядацьких голосів, залишили проект. Ними стали Валерія Іонан і Олександр Гатіятуллін.

Тож, до півфіналу пройшли мер міста Чорткова Володимир Шматько, громадська діячка Ірина Шиба, спортсмен і громадський діяч Олексій Паращенко, викладачка та адвокат Оксана Жолнович і громадський діяч Євген Осипчук.

Нагадаємо, під час першого прямого ефіру проект залишив Максим Несміянов.

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