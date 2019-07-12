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Факти / Україна

Розмова Зеленського і Путіна тривала 20 хвилин – Пєсков

Розмова президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна тривала близько 20 хвилин.

Дмитро Пєсков

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що розмова між президентом України Володимиром Зеленським і главою Росії Володимиром Путіним тривала близько 20 хвилин і носила прагматичний характер.

За його словами, перша телефонна розмова між Зеленським і Путіним була ознайомчою.

– Що стосується атмосфери розмови, це була перша ознайомча розмова двох президентів, – сказав Пєсков.

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Прес-секретар додав, що перша розмова президентів України і РФ є дуже важливою.

Нагадаємо, 11 липня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

Джерело: ТАСС

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