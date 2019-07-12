Розмова президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна тривала близько 20 хвилин.
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що розмова між президентом України Володимиром Зеленським і главою Росії Володимиром Путіним тривала близько 20 хвилин і носила прагматичний характер.
За його словами, перша телефонна розмова між Зеленським і Путіним була ознайомчою.
– Що стосується атмосфери розмови, це була перша ознайомча розмова двох президентів, – сказав Пєсков.
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Прес-секретар додав, що перша розмова президентів України і РФ є дуже важливою.
Нагадаємо, 11 липня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.