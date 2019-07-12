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Факты / Украина

Систему субсидий могут изменить к следующему отопительному сезону

Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко заявил о необходимости изменения системы субсидий к следующему отопительному сезону.

Систему субсидий могут изменить к следующему отопительному сезону

Систему предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг могут изменить к следующему отопительному сезону.

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– Мы понимаем, что систему субсидий нужно усовершенствовать и нужно смотреть там, где действительно семьи нуждаются в поддержке, но по тем или иным причинам они ее не получили. Действительно, к новому отопительному сезону нужно пересмотреть систему субсидий и посмотреть, что мы можем сделать, – заявил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко.

Ранее Факты ICTV писали, что  Укрпочта в марте выплатила пенсионерам 1,9 млрд грн монетизированных субсидий на оплату коммунальных услуг.

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