Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко заявил о необходимости изменения системы субсидий к следующему отопительному сезону.

Систему предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг могут изменить к следующему отопительному сезону.

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– Мы понимаем, что систему субсидий нужно усовершенствовать и нужно смотреть там, где действительно семьи нуждаются в поддержке, но по тем или иным причинам они ее не получили. Действительно, к новому отопительному сезону нужно пересмотреть систему субсидий и посмотреть, что мы можем сделать, – заявил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко.

Ранее Факты ICTV писали, что Укрпочта в марте выплатила пенсионерам 1,9 млрд грн монетизированных субсидий на оплату коммунальных услуг.