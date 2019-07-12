PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Систему субсидій можуть змінити до наступного опалювального сезону

Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко заявив про необхідність зміни системи субсидій до наступного опалювального сезону.

Систему субсидій можуть змінити до наступного опалювального сезону

Систему надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг можуть змінити до наступного опалювального сезону.

Читайте: В Україні виросли субсидії – Держстат

– Ми розуміємо, що систему субсидій потрібно вдосконалити й потрібно дивитися там, де дійсно сім’ї потребують підтримки, але з тих чи інших причин вони її не отримали. Дійсно, до нового опалювального сезону потрібно переглянути систему субсидій та подивитися, що ми можемо робити, – заявив міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко.

Раніше Факти ICTV писали, що  Укрпошта у березні виплатила пенсіонерам 1,9 млрд грн монетизованих субсидій на оплату комунальних послуг.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Економили газ і тепло, а отримали борги: чому людям з субсидіями нарахували штраф
Субсидування тарифів потрібно покласти на держкомпанії – Корольчук
В Україні виросли субсидії – Держстат
Зубко пропонує дозволити суміщати посади мера та нардепа
Субсидії в Україні: у кого заберуть і кому перерахують
Зміни з травня 2019: президент, ціна газу і штрафи євробляхерам
Без переоформлення: кому субсидію перерахують автоматично
Без переоформлення: з 1 травня субсидії перерахують автоматично
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка