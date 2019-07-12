Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко заявив про необхідність зміни системи субсидій до наступного опалювального сезону.

Систему надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг можуть змінити до наступного опалювального сезону.

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– Ми розуміємо, що систему субсидій потрібно вдосконалити й потрібно дивитися там, де дійсно сім’ї потребують підтримки, але з тих чи інших причин вони її не отримали. Дійсно, до нового опалювального сезону потрібно переглянути систему субсидій та подивитися, що ми можемо робити, – заявив міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко.

Раніше Факти ICTV писали, що Укрпошта у березні виплатила пенсіонерам 1,9 млрд грн монетизованих субсидій на оплату комунальних послуг.