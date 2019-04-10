Укрпочта в марте выплатила пенсионерам 1,9 млрд грн монетизированных субсидий на оплату коммунальных услуг.

Субсидию наличными через отделения Укрпочты в марте получили около миллиона пенсионеров.

При этом средняя сумма выплаченных субсидий составляет 1884 грн.

Лидеры по максимальному среднему размеру субсидии – Черниговская (3042 грн), Ивано-Франковска (2801 грн) и Волынская (2130 грн) области, а по минимальному – Донецкая (1493 грн), Николаевская (1445 грн) и Одесская (1258 грн) области.

Максимальный размер субсидии наличными составил 9 273 грн.

Напомним, пенсионеры получают субсидии деньгами через почтальонов в день пенсии.

Срок действия пилотного проекта – март-май 2019 года.

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К слову, с 12 марта государство начало выплачивать субсидии через Ощадбанк.

Источник: Укрпошта