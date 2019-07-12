ЦВК відмовилася реєструвати 17 спостерігачів на парламентські вибори від Організації з безпеки і співпраці в Європі, які є громадянами Росії.

Центральна виборча комісія не зареєструвала 17 спостерігачів на позачергові вибори до Верховної Ради 2019.

Усі представлені кандидати від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співпраці в Європі є громадянами Росії.

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Свою відмову у реєстрації ЦВК пояснила тим, що відповідно до вимог закону України Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях, громадяни РФ не можуть бути офіційними спостерігачами.

Всього станом на 12 липня комісією зареєстровано 1 413 офіційних спостерігачі на позачергових виборах народних депутатів України. Від 10 іноземних держав – 58 офіційних спостерігачів, від 15 міжнародних організацій – 1 355 офіційних спостерігачів.

Нагадаємо, раніше ЦВК доручила передати виборчі бюлетені окружним комісіям.

Джерело: ЦВК