С начала нового учебного года киевские школьники получат электронные ученические билеты, дающие право пользоваться льготным проездом в общественном транспорте.

Электронный ученический билет получат школьники столицы в начале 2019-2020 учебного года.

С помощью специального приложения в личном кабинете за билетом можно будет отслеживать перемещение ребенка.

Для получения электронной услуги Заказ ученического билета родителям нужно:

зарегистрироваться на Портале предоставления электронных услуг ( https://my.kyivcity.gov.ua/

отправить заявку на заказ билета, внеся в Личный кабинет киевлянина данные своего ребенка, заполнив соответствующие поля формы и добавив фото ребенка, которое соответствует требованиям к оформлению ученического билета.

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Услуга предоставляется в несколько этапов. Сначала отправленная ​​заявка попадает в заведение образования, где ее проверяют и подтверждают. А потом передают заказ на печать ученических билетов.

Электронный ученический билет предоставляется за счет городского бюджета. В случае потери билета его можно заказать повторно, предварительно оплатив соответствующую услугу.

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