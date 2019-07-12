С начала нового учебного года киевские школьники получат электронные ученические билеты, дающие право пользоваться льготным проездом в общественном транспорте.
Электронный ученический билет получат школьники столицы в начале 2019-2020 учебного года.
С помощью специального приложения в личном кабинете за билетом можно будет отслеживать перемещение ребенка.
Для получения электронной услуги Заказ ученического билета родителям нужно:
- зарегистрироваться на Портале предоставления электронных услуг ( https://my.kyivcity.gov.ua/), используя квалифицированную электронную подпись или BankID для подтверждения своих данных;
- отправить заявку на заказ билета, внеся в Личный кабинет киевлянина данные своего ребенка, заполнив соответствующие поля формы и добавив фото ребенка, которое соответствует требованиям к оформлению ученического билета.
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Услуга предоставляется в несколько этапов. Сначала отправленная заявка попадает в заведение образования, где ее проверяют и подтверждают. А потом передают заказ на печать ученических билетов.
Электронный ученический билет предоставляется за счет городского бюджета. В случае потери билета его можно заказать повторно, предварительно оплатив соответствующую услугу.
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