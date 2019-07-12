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Факты / Украина / Общество

В Киеве школьники получат электронные ученические билеты – как оформить

С начала нового учебного года киевские школьники получат электронные ученические билеты, дающие право пользоваться льготным проездом в общественном транспорте.

В Киеве школьники получат электронные ученические билеты – как оформить

Электронный ученический билет получат школьники столицы в начале 2019-2020 учебного года.

С помощью специального приложения в личном кабинете за билетом можно будет отслеживать перемещение ребенка.

Для получения электронной услуги Заказ ученического билета родителям нужно:

  • зарегистрироваться на Портале предоставления электронных услуг ( https://my.kyivcity.gov.ua/), используя квалифицированную электронную подпись или BankID для подтверждения своих данных;
  • отправить заявку на заказ билета, внеся в Личный кабинет киевлянина данные своего ребенка, заполнив соответствующие поля формы и добавив фото ребенка, которое соответствует требованиям к оформлению ученического билета.

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Услуга предоставляется в несколько этапов. Сначала отправленная ​​заявка попадает в заведение образования, где ее проверяют и подтверждают. А потом передают заказ на печать ученических билетов.

Электронный ученический билет предоставляется за счет городского бюджета. В случае потери билета его можно заказать повторно, предварительно оплатив соответствующую услугу.

Ранее Факты ICTV писали о том, что школьники младших классов с 1 сентября будут носить светоотражающие жилеты.

Источник: КГГА

Фото: Dreamstime

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