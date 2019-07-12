З початку нового навчального року київські школярі отримають електронні учнівські квитки, які дають право користуватися пільговим проїздом у громадському транспорті.

Електронний учнівський квиток отримають школярі столиці на початку 2019-2020 навчального року.

За допомогою спеціального додатку в особистому кабінеті за квитком можна буде відстежувати переміщення дитини.

Для отримання електронної послуги Замовлення учнівського квитка батькам потрібно:

зареєструватись на Порталі надання електронних послуг ( https://my.kyivcity.gov.ua/

відправити заявку на замовлення квитка, внісши в Особистий кабінет киянина дані своєї дитини, заповнивши відповідні поля форми та додавши фото дитини, яке відповідає вимогам до оформлення учнівського квитка.

Читайте: Як додати електронний квиток в Apple Wallet – інструкція

Послуга надається в декілька етапів. Спочатку відправлена заявка потрапляє до закладу освіти, де її перевіряють та підтверджують. А згодом передають замовлення на друк учнівських квитків.

Електронний учнівський квиток надається за кошти міського бюджету. У разі втрати квитка його можна замовити повторно, попередньо оплативши відповідну послугу.

Раніше Факти ICTV писали про те, що школярі молодших класів з 1 вересня носитимуть світловідбиваючі жилети.