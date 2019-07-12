В Украине планируют сократить количество районов с 468 до 102.

Министр регионального развития Геннадий Зубко представил новую модель административно-территориального устройства идеальной европейской Украины.

Согласно ей, с 468 существующих районов планируют сформировать 102. Это 92 районы, которые находятся на подконтрольной территории Украины, и еще 10 – на временно оккупированной и в Крыму.

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По словам Геннадия Зубко, такая модель поможет увеличить территории и количество их жителей до 150 тыс., проживающих в районах.

Также это даст возможность сформировать качественные мощные команды и эффективно использовать средства на местах, которые направляются на существующие почти 500 райгосадминистраций.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Украине протестируют перепись населения через смартфоны.