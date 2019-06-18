Очистка сточных вод и обновления учебных заведений – как проходит децентрализация

В 2014 году в Украине началась реформа децентрализации. За это время в объединенные территориальные общины объединились более 800 населенных пунктов, с тех пор малые общины начали кардинально меняться. Одним из таких примеров является Красносельская ОТГ, которая образовалась в Украине одной из первой.

Это одна из первых объединенных общин в Одесской области. В селе Красноселка ОТГ образовали 4 года назад, сюда вошли 7 деревень. И сразу взялись за ремонт детского сада.

На восстановление заведения потратили почти миллион гривен. Говорят, сейчас он – не хуже европейского.

Теперь делают капитальный ремонт в школе. Классы оборудуют по последнему слову техники.

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Красносельская объединенная община одна из первых в Украине создала центр предоставления административных услуг. Теперь ее жители получают здесь бесплатные консультации и услуги, за которыми ранее ездили в райцентр или области.

В прошлом году ОТГ построила станцию ​​биологической очистки сточных вод, теперь восстанавливают водопровод, проводят освещение и ремонтируют дороги. А еще строят собственную амбулаторию, которая будет обслуживать все 7 сел. Благодаря децентрализации местный бюджет вырос более чем в пять раз.

На 15-ом муниципальном форуме глава правительства Владимир Гройсман предложил внести изменения в Конституцию, чтобы сохранить достижения децентрализации. А уже со следующего года Гройсман обещает вдвое сократить количество областных и районных госадминистраций, потому что это позволит общинам активно развиваться.

К слову, децентрализация: как это работает на Черниговщине.

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