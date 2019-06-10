Перепись населения Украины планируют провести с помощью смартфонов или планшетов в декабре 2019 года.

Правительство планирует протестировать технологию проведения переписи населения с помощью гаджетов.

По словам вице-премьера Степана Кубива, вместо бумажной анкеты украинцам предложат самостоятельно заполнить анкету в электронном кабинете домохозяйства. Заполненная информация будет защищена специальным шифрованием, чтобы ограничить доступ к персональным данным при передаче на центральный сервер.

Тем, у кого не будет возможности ответить на вопрос через смартфон, предложат это сделать представители команды переписи на специальном планшете или смартфоне.

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По мнению Степана Кубива, такой способ проведения переписи даст понимание социологии и демографии региона, фактического количества жителей и другую информацию без ее персонализации.

К слову, Кабмин назначил плановую перепись населения на 2020 год.

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