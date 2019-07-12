В Україні планують скоротити кількість районів з 468 до 102.

Міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко представив нову модель адміністративно-територіального устрою ідеальної європейської України.

Відповідно до неї, з 468 існуючих районів планують сформувати 102. Це 92 райони, які знаходяться на підконтрольній території України, і ще 10 – на тимчасово окупованій та у Криму.

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За словами Геннадія Зубка, така модель допоможе збільшити території і кількість їхніх мешканців до 150 тис., які проживають у районах.

Також це дасть можливість сформувати якісні потужні команди та ефективно використовувати кошти на місцях, які спрямовуються на існуючі майже 500 райдержадміністрацій.

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