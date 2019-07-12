Верховная Рада во время заседания 11 июля приняла Избирательный кодекс. Как это было и что предусматривает документ – читайте в материале.

Верховная Рада Украины после длительного рассмотрения, почти 5 тыс. поправок таки приняла Избирательный кодекс.

Хотя депутатов в сессионном зале было достаточно, все же они не спешили голосовать за документ. В конце концов после многочисленных обращений спикера Андрея Парубия парламентарии с 17 раза проголосовали за все изменения.

Избирательный кодекс включает пять документов – законы о выборах президента, народных депутатов, местных выборах, о ЦИК и государственном реестре избирателей.

Главные новшества касаются преимущественно избирательной системы на парламентских выборах.

Согласно принятому документу, мажоритарной системы, которую критикуют за скупку голосов, больше не будет.

Закрытые партийные списки, когда лидеры партий могли продавать проходные места в списке – также отменены.

Выборы в Верховную Раду и местные выборы будут проходить по пропорциональной партийной системе с открытыми списками.

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Согласно новому Избирательному кодексу, вся страна будет разделена на 27 избирательных регионов. Преимущественно избирательный регион совпадает с областями, но в Киеве и Днепропетровской области будет по два, а Южный избирательный регион объединит Херсонскую область и Крым.

В каждом регионе партия будет выставлять свой региональный избирательный список, за который будут голосовать. Кандидаты в региональном списке одновременно будут соревноваться и с другими партиями, и со своими коллегами по партии.

Бюллетень будет один. В нем две пустые графы – одна для номера партии, ниже – для номера кандидата от этой партии. Каждая партия в целом по Украине и каждый кандидат в региональном списке будет иметь свой номер.

В кабинке для голосования будет размещена вся информация о номерах партий и кандидатах. Избиратель просто должен вписать номер в бюллетень.

Проходной барьер для попадания в парламент останется на том же уровне – 5%.

Заработает новая система с 1 декабря 2023 года. Внеочередные выборы 21 июля пройдут по смешанной системе. Следующие очередные выборы, запланированные на октябрь 2023 года, также пройдут по старой смешанной системе.

Специалисты объясняют, что такое решение – результат политического компромисса. Ведь многие действующие депутаты-мажоритарщики голосовали за документ из-за переноса начала действия кодекса.

Напомним, ранее Верховная Рада отказалась отменить новый Избирательный кодекс.