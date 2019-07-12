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Факты / Украина

Рада отказалась отменить новый Избирательный кодекс

Парламент не принял законопроект об отмене решения о принятии проекта Избирательного кодекса.

Верховна Рада

Верховная Рада провалила голосование за законопроект об отмене решения Верховной Рады Украины о принятии проекта Избирательного кодекса от 11 июля.

Читайте: Избирательный кодекс: как голосовали нардепы (СПИСОК)

За отмену Избирательного кодекса проголосовали только два нардепа, 38 – проголосовали против.

К слову, 11 июля Верховная Рада приняла Избирательный кодекс с открытыми списками.

Фото: Dreamstime

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