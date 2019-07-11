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Факты / Украина / Политика

Избирательный кодекс: как голосовали нардепы (СПИСОК)

Верховная Рада голосами 230 нардепов приняла Избирательный кодекс с открытыми списками. Факты ICTV предлагают посмотреть, как голосовали парламентарии.

Верховна Рада

Избирательный кодекс с открытыми списками во втором чтении и в целом поддержали 230 народных избранников, восемь были против.

Еще девять нардепов воздержались и 44 не голосовали.

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Голосование по фракциям:

  • БПП – 67 за, двое против, двое воздержались и 16 не голосовали;
  • Народный фронт – 43 за, один против, четверо воздержались и 10 не голосовали;
  • Оппозиционный блок – 20 за, один против и шесть не голосовали;
  • Самопомич – 25 за;
  • Группа Партия Видродження – два за, один против, двое воздержались и четыре не голосовали;
  • Батькивщина – 14 за;
  • Радикальная партия Олега Ляшко – 17 за;
  • Группа Воля народа – двое за, один против и двое не голосовали;
  • внефракционные – 40 за, двое против, один воздержался и шестеро не голосовали.
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Избирательный кодекс: как голосовали нардепы (СПИСОК) / 9 фотографий

Напомним, 11 июля народные депутаты поддержали Избирательный кодекс с открытыми списками, который начнет действовать с 1 декабря 2023 .

Источник: Верховная Рада

Фото: Dreamstime

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