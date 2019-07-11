Верховная Рада голосами 230 нардепов приняла Избирательный кодекс с открытыми списками. Факты ICTV предлагают посмотреть, как голосовали парламентарии.
Избирательный кодекс с открытыми списками во втором чтении и в целом поддержали 230 народных избранников, восемь были против.
Еще девять нардепов воздержались и 44 не голосовали.
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Голосование по фракциям:
- БПП – 67 за, двое против, двое воздержались и 16 не голосовали;
- Народный фронт – 43 за, один против, четверо воздержались и 10 не голосовали;
- Оппозиционный блок – 20 за, один против и шесть не голосовали;
- Самопомич – 25 за;
- Группа Партия Видродження – два за, один против, двое воздержались и четыре не голосовали;
- Батькивщина – 14 за;
- Радикальная партия Олега Ляшко – 17 за;
- Группа Воля народа – двое за, один против и двое не голосовали;
- внефракционные – 40 за, двое против, один воздержался и шестеро не голосовали.
Избирательный кодекс: как голосовали нардепы (СПИСОК) / 9 фотографий
Напомним, 11 июля народные депутаты поддержали Избирательный кодекс с открытыми списками, который начнет действовать с 1 декабря 2023 .