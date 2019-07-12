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Факти / Україна / Політика

Як ухвалювали новий Виборчий кодекс і що він передбачає

Верховна Рада під час засідання 11 липня ухвалила Виборчий кодекс. Як це було та що передбачає документ – читайте в матеріалі.

Як ухвалювали новий Виборчий кодекс і що він передбачає

Верховна Рада України після тривалого розгляду, майже 5 тис. поправок таки ухвалила Виборчий кодекс.

Хоча депутатів у сесійній залі було достатньо, все ж вони не поспішали голосувати за документ. Врешті після численних звернень спікера Андрія Парубія парламентарі з 17 разу проголосували за всі зміни.

Виборчий кодекс поєднує в собі п’ять документів – закони про вибори президента, народних депутатів, місцеві вибори, про ЦВК та державний реєстр виборців.

Головні нововведення стосуються переважно виборчої системи на парламентських виборах.

Відповідно до ухваленого документу, мажоритарної системи, яку критикують за скуповування голосів, більше не буде.

Закриті партійні списки, коли лідери партій могли продавати прохідні місця в списку – також скасовані.

Вибори до Верховної Ради та місцеві вибори відбуватимуться за пропорційною партійною системою з відкритими списками.

Читайте: Виборчий кодекс: як голосували нардепи (СПИСОК)

За новим Виборчим кодексом, вся країна буде розділена на 27 виборчих регіонів. Переважно виборчий регіон збігається з областями, але в Києві та Дніпропетровській області буде по два, а Південний виборчий регіон поєднає Херсонську область та Крим.

В кожному регіоні партія виставлятиме свій регіональний виборчий список, за який голосуватимуть. Кандидати в регіональному списку одночасно змагатимуться і з іншими партіями, і зі своїми колегами по партії.

Бюлетень буде один. У ньому дві порожні графи – одна для номера партії, нижче – для номера кандидата від цієї партії. Кожна партія загалом по Україні та кожен кандидат у регіональному списку матиме свій номер.

У кабінці для голосування буде розміщено всю інформацію щодо номерів партій і кандидатів. Виборець просто повинен вписати номер в бюлетень.

Прохідний бар’єр для потрапляння в парламент залишиться на тому ж рівні – 5%.

Запрацює нова система з 1 грудня 2023 року. Позачергові вибори 21 липня відбудуться за змішаною системою. Наступні чергові вибори, заплановані на жовтень 2023 року, також відбудуться за старою змішаною системою.

Фахівці пояснюють, що таке рішення – результат політичного компромісу. Адже багато чинних депутатів -мажоритарників голосували за документ через перенесення початку дії кодексу.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада відмовилася скасувати новий Виборчий кодекс.

Джерело: Ранок у великому місті

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