Президент Украины Владимир Зеленский помиловал политзаключенного Сергея Литвинова.
Владимир Зеленский подписал указ о помиловании осужденного в России украинского политзаключенного Сергея Литвинова.
После передачи с РФ он четыре месяца находился в Диканевской исправительной колонии.
Адвокат Сергея Литвинова Сергей Петухов обнародовал соответствующие решение Минюста, которое предусматривает немедленное освобождение заключенного из колонии в Харькове.
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К слову, Сергей Литвинов отсидел в России пять лет в тюрьме. Его осудили на 8,6 лет за якобы разбой.
Ранее Факты ICTV писали о том, что украинского политзаключенного Владимира Балуха перевезли в тюремную больницу.
Фото: Громадское