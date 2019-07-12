Президент Украины Владимир Зеленский помиловал политзаключенного Сергея Литвинова.

Владимир Зеленский подписал указ о помиловании осужденного в России украинского политзаключенного Сергея Литвинова.

После передачи с РФ он четыре месяца находился в Диканевской исправительной колонии.

Адвокат Сергея Литвинова Сергей Петухов обнародовал соответствующие решение Минюста, которое предусматривает немедленное освобождение заключенного из колонии в Харькове.

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К слову, Сергей Литвинов отсидел в России пять лет в тюрьме. Его осудили на 8,6 лет за якобы разбой.

Ранее Факты ICTV писали о том, что украинского политзаключенного Владимира Балуха перевезли в тюремную больницу.

Фото: Громадское