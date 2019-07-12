Президент України Володимир Зеленський помилував політв’язня Сергія Литвінова.

Володимир Зеленський підписав указ про помилування засудженого в Росії українського політв’язня Сергія Литвінова.

Після передачі з РФ він чотири місяці перебував у Диканівській виправній колонії.

Адвокат Сергія Литвінова Сергій Петухов оприлюднив відповідне рішення Мін’юсту, яке передбачає негайне звільнення ув’язненого з колонії в Харкові.

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До слова, Сергій Литвінов відсидів у Росії п’ять років у в’язниці. Його засудили на 8,6 років за нібито розбій.

Раніше Факти ICTV писали про те, що українського політв’язня Володимира Балуха перевезли до тюремної лікарні.

Фото: Громадське