Президент України Володимир Зеленський помилував політв’язня Сергія Литвінова.
Володимир Зеленський підписав указ про помилування засудженого в Росії українського політв’язня Сергія Литвінова.
Після передачі з РФ він чотири місяці перебував у Диканівській виправній колонії.
Адвокат Сергія Литвінова Сергій Петухов оприлюднив відповідне рішення Мін’юсту, яке передбачає негайне звільнення ув’язненого з колонії в Харкові.
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До слова, Сергій Литвінов відсидів у Росії п’ять років у в’язниці. Його засудили на 8,6 років за нібито розбій.
Раніше Факти ICTV писали про те, що українського політв’язня Володимира Балуха перевезли до тюремної лікарні.
Фото: Громадське
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