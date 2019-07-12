Члены комиссий по оценке выполнения заданий из блоков ЕПВИ (Единственное профессиональное вступительное испытание) установили минимальное количество баллов, которые за выполнение заданий соответствующего блока может получить поступающий на магистратуру.

В частности, за выполнение заданий теста общих учебных юридических компетентностей порог сдал/не сдал составляет 8 тестовых баллов.

Порог теста из восьми базовых юридических дисциплин – 36 баллов.

Кроме того, члены предметных профессиональных комиссий по всем иностранным языкам установили пороговый балл за выполнение заданий единого вступительного экзамена (ЕВЭ), что соответствует 12 тестовым баллам.

16 июля результаты испытаний по шкале 100-200 будут загружены на страницы Кабинет участника ЕПВИ/ЕВЭ.

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Напомним, 1 июля началась активная фаза вступительной кампании 2019.

Источник: УЦОЯО