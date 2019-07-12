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Факти / Україна / Суспільство

ЗНО в магістратуру 2019: встановлені порогові бали

Члени комісій з оцінювання виконання завдань з блоків ЄФВВ (Єдине фахове вступне випробування) встановили мінімальну кількість балів, які за виконання завдань відповідного блоку може отримати вступник на магістратуру.

ЗНО в магістратуру 2019: встановлені порогові бали

Зокрема, за виконання завдань тесту загальних навчальних правничих компетентностей поріг склав/не склав становить 8 тестових балів.

Поріг тесту з восьми базових правничих дисциплін – 36 балів.

Окрім того, члени предметних фахових комісій з усіх іноземних мов встановили пороговий бал за виконання завдань єдиного вступного іспиту (ЄВІ), що відповідає 12 тестовим балам.

16 липня результати випробувань за шкалою 100-200 будуть завантажені на інформаційні сторінки Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ.

ЧитайтеВступна кампанія 2019: як розподілили бюджетні місця

Нагадаємо, 1 липня розпочалася активна фаза вступної кампанії 2019.

Джерело: УЦОЯО

Фото: Dreamstime

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