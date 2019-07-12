Члени комісій з оцінювання виконання завдань з блоків ЄФВВ (Єдине фахове вступне випробування) встановили мінімальну кількість балів, які за виконання завдань відповідного блоку може отримати вступник на магістратуру.

Зокрема, за виконання завдань тесту загальних навчальних правничих компетентностей поріг склав/не склав становить 8 тестових балів.

Поріг тесту з восьми базових правничих дисциплін – 36 балів.

Окрім того, члени предметних фахових комісій з усіх іноземних мов встановили пороговий бал за виконання завдань єдиного вступного іспиту (ЄВІ), що відповідає 12 тестовим балам.

16 липня результати випробувань за шкалою 100-200 будуть завантажені на інформаційні сторінки Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ.

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Нагадаємо, 1 липня розпочалася активна фаза вступної кампанії 2019.

Джерело: УЦОЯО