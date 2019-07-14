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Факты / Украина

Власов послушался Зеленского и подал заявление на увольнение

Александр Власов написал заявление об увольнении с должности и.о. главы Государственной фискальной службы.

Власов послушался Зеленского и подал заявление на увольнение

И.о. главы Государственной фискальной службы Александр Власов написал заявление об увольнении после того, как это сделать его призвал президент Украины Владимир Зеленский.

– Уважаемый господин президент! Доехал домой. Держу слово офицера. Уважая вас, как верховного главнокомандующего, гаранта Конституции Украины, пишу заявление об освобождении от исполнения обязанностей главы Государственной фискальной службы, – написал чиновник в Facebook.

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Как сообщалось, Зеленский отчитал Власова связи с невыполнением им соглашения об увольнении руководителей четырех таможен в западных областях Украины.

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