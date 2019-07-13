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Факты / Украина / Политика

Зеленский представил нового голову Херсонской ОГА Юрия Гусева

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Херсонской областной государственной администрации Юрия Гусева.

Зеленский представил нового голову Херсонской ОГА Юрия Гусева

Владимир Зеленский назначил главой Херсонской областной государственной администрации экс-заместителя министра обороны Украины Юрия Гусева.

Читайте: Зеленский сказал, кто станет главой Ивано-Франковской ОГА

Глава государства представил новоназначенного главу ОГА на совещании в Херсоне 13 июля.

Напомним, ранее новым главой Донецкой ОГА был назначен Павел Кириленко.

Источник: Интерфакс-Украина

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