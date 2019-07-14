Олександр Власов написав заяву про звільнення з посади в.о. голови Державної фіскальної служби.

В.о. голови Державної фіскальної служби Олександр Власов написав заяву про звільнення після того, як це зробити його закликав президент України Володимир Зеленський.

– Шановний пане президенте! Доїхав додому. Тримаю слово офіцера. Поважаючи вас, як верховного головнокомандувача, гаранта Конституції України, пишу заяву про увільнення від виконання обов`язків голови Державної фіскальної служби, – написав чиновник у Facebook.

Читайте: Зеленський представив нового голову Херсонської ОДА Юрія Гусєва

Як повідомлялося, Зеленський відчитав Власова через невиконання ним домовленості про звільнення керівників чотирьох митниць у західних областях України.