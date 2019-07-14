PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Зеленский в Одессе искупался в море вместе с отдыхающими

Владимир Зеленский искупался в Черном море с членами команды Офиса президента.

Зеленский в Одессе искупался в море вместе с отдыхающими

Владимир Зеленский, находясь 13 июля в Одессе с рабочим визитом, успел искупаться в Черном море.

– Перед началом напряженного рабочего дня в Одессе президент Украины Владимир Зеленский и команда его Офиса лично проинспектировали температуру воды в Черном море, – говорится в подписи к видео.

На кадрах видно, как Зеленский в красных шортах купается вместе с Андреем Богданом и охранником. На видео также видно женщину и мужчину – скорее всего, они отдыхающие.

Читайте: Вы считаете, что я идиот? Зеленский отчитал и.о. головы ГФС и призвал уволиться

Напомним, 10 июля Зеленский выгнал с рабочего совещания секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка, который был осужден за разбой.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Где можно купаться в Одессе: лучшие пляжи и как добраться
Отдых в Одессе: жилье, пляжи, развлечения
Контрабанда и взятки: Зеленский проинспектировал деятельность Одесского порта
Зеленский представил нового голову Херсонской ОГА Юрия Гусева
Зеленский требует возвращения Маркива в Украину
Вы считаете, что я идиот? Зеленский отчитал и.о. головы ГФС и призвал уволиться
“Торнадо” напугал отдыхающих на пляже в Одессе
Зеленский помиловал украинского политзаключенного Литвинова
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка