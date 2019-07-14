Владимир Зеленский искупался в Черном море с членами команды Офиса президента.

Владимир Зеленский, находясь 13 июля в Одессе с рабочим визитом, успел искупаться в Черном море.

– Перед началом напряженного рабочего дня в Одессе президент Украины Владимир Зеленский и команда его Офиса лично проинспектировали температуру воды в Черном море, – говорится в подписи к видео.

На кадрах видно, как Зеленский в красных шортах купается вместе с Андреем Богданом и охранником. На видео также видно женщину и мужчину – скорее всего, они отдыхающие.

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Напомним, 10 июля Зеленский выгнал с рабочего совещания секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка, который был осужден за разбой.