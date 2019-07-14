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Факти / Україна

Зеленський в Одесі скупався у морі разом із відпочиваючими

Володимир Зеленський скупався у Чорному морі з членами команди Офісу президента.

Зеленський в Одесі скупався у морі разом із відпочиваючими

Володимир Зеленський, перебуваючи 13 липня в Одесі з робочим візитом, встиг скупатися у Чорному морі.

– Перед початком напруженого робочого дня в Одесі президент України Володимир Зеленський і команда його Офісу особисто проінспектували температуру води у Чорному морі, – йдеться у поясненні до відео.

На кадрах видно, як Зеленський у червоних шортах купається разом із Андрієм Богданом і охоронцем. На відео також видно жінку і чоловіка – швидше за все, вони відпочиваючі.

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Нагадаємо, 10 липня Зеленський вигнав з робочої наради секретаря Бориспільської міської ради Ярослава Годунка, який був засуджений за розбій.

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