Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что команда главы государства готова подвергнуть люстрации своих людей.

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук в программе Свобода слова заявил, что команда главы государства готова к тому, что может попасть под люстрацию.

Таким образом он ответил на вопрос представителя партии Голос Сергея Притулы о том, как будет выглядеть люстрация, которую предложил президент Владимир Зеленский.

– Если эту дискуссию поддержит парламент Украины, если будет принят этот закон (О люстрации – Ред.), то для нас нет принципиальной разницы свой или чужой. Если это произойдет, мы готовы подвергнуть действию закона членов своей команды, – сказал Стефанчук.

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Представитель президента добавил, что есть цель – ввести равенство всех перед законом и эффективность юридического наказания.

К слову, послы стран G7 считают, что в люстрации, которую предложил президент Владимир Зеленский, нет необходимости.