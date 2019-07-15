PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Для нас нет разницы свой или чужой – Стефанчук о люстрации

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что команда главы государства готова подвергнуть люстрации своих людей.

Руслан Стефанчук

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук в программе Свобода слова заявил, что команда главы государства готова к тому, что может попасть под люстрацию.

Таким образом он ответил на вопрос представителя партии Голос Сергея Притулы о том, как будет выглядеть люстрация, которую предложил президент Владимир Зеленский.

– Если эту дискуссию поддержит парламент Украины, если будет принят этот закон (О люстрации – Ред.), то для нас нет принципиальной разницы свой или чужой. Если это произойдет, мы готовы подвергнуть действию закона членов своей команды, – сказал Стефанчук.

Читайте: В Слуге народа готовы люстрировать Данилюка и Абромавичуса

Представитель президента добавил, что есть цель – ввести равенство всех перед законом и эффективность юридического наказания.

К слову, послы стран G7 считают, что в люстрации, которую предложил президент Владимир Зеленский, нет необходимости.

Источник: Свобода слова

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Местные выборы могут провести досрочно – Стефанчук
В Слуге народа готовы люстрировать Данилюка и Абромавичуса
Расширение люстрации: послы G7 раскритиковали идею Зеленского
Люстрация в Украине – серьезная угроза для роста демократических институтов
Гройсман сказал, зачем Зеленский внес закон о люстрации
Люстрация топ-чиновников: законопроект Зеленского уже в Раде (ДОКУМЕНТ)
Люстрация в Украине: что это и какие чиновники под нее подпадают
Люстрация коснется и президентской команды – Стефанчук
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка