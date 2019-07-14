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Факты / Украина / Политика

В Слуге народа готовы люстрировать Данилюка и Абромавичуса

В партии Слуга народа подтвердили готовность люстрировать троих членов своей команды.

Слуга народу

В случае принятия нового закона об очищении власти партия Слуга народа готова люстрировать членов своей команды Айвараса Абромавичуса, Александра Данилюка и Вадима Пристайко.

Об этом сообщил руководитель предвыборного штаба политической силы Александр Корниенко.

По его словам, люстрировать своих соратников будет “по-человечески”.

– Закон надо сначала написать. Я уверен, что в офисе президента этим уже занимаются. Далее нам предстоит его прочитать, понять. Будут, возможно, правки какие-то. Понятно, что мы будем его как можно быстрее принимать и писать такие переходные положения, чтобы он как можно скорее заработал, – добавил Корниенко.

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Как сообщалось, в Верховной Раде зарегистрирован президентский законопроект, который расширяет действие закона о люстрации.

Фото: Getty Images

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