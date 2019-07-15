Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що команда глави держави готова піддати люстрації своїх людей.

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук у програмі Свобода слова заявив, що команда глави держави готова до того, що може потрапити під люстрацію.

Таким чином він відповів на питання представника партії Голос Сергія Притули про те, як саме буде виглядати люстрація, яку запропонував президент Володимир Зеленський.

– Якщо цю дискусію підтримає парламент України, якщо буде ухвалений цей закон (Про люстрацію – Ред.), то для нас немає принципової різниці свій чи чужий. Якщо це буде, ми готові піддати дії закону членів своєї команди, – сказав Стефанчук.

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Представник президента додав, що є ціль – запровадити рівність усіх перед законом та ефективність юридичного покарання.

До слова, посли країн G7 вважають, що у люстрації, яку запропонував президент Володимир Зеленський, немає необхідності.