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Факты / Украина

МИД РФ заявил о переговорах с Украиной по обмену моряков

Россия обсуждает с Украиной вопрос обмена захваченных в Керченском проливе украинских моряков.

МИД РФ заявил о переговорах с Украиной по обмену моряков

Заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что Россия обсуждает с Украиной вопрос обмена задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

Конечно, обсуждается, думаем над этим, – отметил глава МИД.

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Журналисты также спросили, могут ли быть в этом в ближайшее время сдвиги. Однако заместитель министра сообщил, что ничего не может сказать по этому поводу.

Напомним, ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова во время пресс-конференции с российской коллегой Татьяной Москальковой сообщила, что надеется на обмен списками заключенных украинцев и россиян 16 июля.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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