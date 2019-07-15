Росія обговорює з Україною питання обміну захоплених у Керченській протоці українських моряків.
Заступник голови МЗС РФ Григорій Карасін заявив, що Росія обговорює з Україною питання обміну затриманих у Керченській протоці українських моряків.
Звичайно, обговорюється, думаємо над цим, – зазначив очільник МЗС.
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Журналісти також запитали, чи можуть бути щодо цього найближчим часом зрушення. Однак заступник міністра повідомив, що нічого не може сказати з цього приводу.
Нагадаємо, раніше український омбудсмен Людмила Денісова під час прес-конференції з російською колегою Тетяною Москальковою повідомила, що сподівається на обмін списками ув’язнених українців і росіян 16 липня.
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