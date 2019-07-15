Украинский омбудсмен Людмила Денисова надеется, что 16 июля удастся обменяться списками задержанных украинцев и россиян.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова встретится со своей российской коллегой Татьяной Москальковой 16 июля в Москве.

Она надеется, что во время встречи удастся обменяться списками украинских и российских заключенных граждан.

Завтра, я надеюсь, во время нашей встречи мы обменяемся списками наших граждан, находящихся в местах лишения свободы. Будем их верифицировать, – заявила Людмила Денисова во время пресс-конференции с российским омбудсменом.

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Людмила Денисова также отметила, что в настоящее время продолжается сотрудничество. Сначала нужно провести верификацию удерживаемых граждан. После этого нужно проводить возможные встречи для определения механизмов их возврата.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский помиловал украинского политзаключенного Литвинова.

Фото: Людмила Денисова