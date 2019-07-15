Український омбудсмен Людмила Денісова сподівається, що 16 липня вдасться обмінятися списками затриманих українців і росіян.

Український омбудсмен Людмила Денісова зустрінеться зі своєю російською колегою Тетяною Москальковою 16 липня в Москві.

Вона сподівається, що під час зустрічі вдасться обмінятися списками українських та російських ув’язнених громадян.

Завтра, я сподіваюся, під час нашої зустрічі ми обміняємося списками наших громадян, які знаходяться в місцях позбавлення волі. Будемо їх верифікувати, – заявила Людмила Денісова під час прес-конференції з російським омбудсменом.

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Людмила Денісова також зазначила, що наразі продовжується співпраця. Спочатку потрібно провести верифікацію утримуваних громадян. Після того потрібно проводити можливі зустрічі для визначення механізмів їх повернення.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський помилував українського політв’язня Литвінова.

Фото: Людмила Денісова