В Чехии работают более 3,2 тыс. врачей-иностранцев. Среди них больше всего медиков из Словакии, Украины и РФ.
Украина находится в тройке стран, поставляющих квалифицированных медиков в Чехию.
На первом месте – Словакия, за ней следуют Украина и Россия, замыкают пятерку Польша и Беларусь.
Во Врачебной палате Чехии считают, что приток врачей из этих стран вызван местным состоянием медицины.
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Чтобы устроиться медиком в Чехии, при прохождении апробации врачи-иностранцы должны также подтвердить свое знание чешского языка.
Кстати, 80% нелегальных рабочих в Чехии – украинцы. Это официальные данные чешского министерства труда.
Источник: Радио Прага
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