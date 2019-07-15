В Чехии работают более 3,2 тыс. врачей-иностранцев. Среди них больше всего медиков из Словакии, Украины и РФ.

Украина находится в тройке стран, поставляющих квалифицированных медиков в Чехию.

На первом месте – Словакия, за ней следуют Украина и Россия, замыкают пятерку Польша и Беларусь.

Во Врачебной палате Чехии считают, что приток врачей из этих стран вызван местным состоянием медицины.

Читайте: Работа за границей: как не попасть на крючок аферистов

Чтобы устроиться медиком в Чехии, при прохождении апробации врачи-иностранцы должны также подтвердить свое знание чешского языка.

Кстати, 80% нелегальных рабочих в Чехии – украинцы. Это официальные данные чешского министерства труда.

Источник: Радио Прага