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Україна увійшла у топ-3 головних постачальників лікарів для Чехії

У Чехії працюють понад 3,2 тис. лікарів-іноземців. Серед них найбільше медиків зі Словаччини, України та РФ.

Лікар

Україна знаходиться у трійці країн, що постачають кваліфікованих медиків до Чехії.

На першому місці – Словаччина, за нею йдуть Україна та Росія, замикають п’ятірку Польща та Білорусь.

У Лікарській палаті Чехії вважають, що приплив лікарів із цих країн викликаний місцевим станом медицини.

ЧитайтеРобота за кордоном: як не потрапити на гачок аферистів

Щоб влаштуватися медиком у Чехії, під час проходження апробації лікарі-іноземці повинні також підтвердити своє знання чеської мови.

До речі, 80% нелегальних робітників у Чехії – українці. Це офіційні дані чеського міністерства праці.

Джерело: Радио Прага

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