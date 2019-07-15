У Чехії працюють понад 3,2 тис. лікарів-іноземців. Серед них найбільше медиків зі Словаччини, України та РФ.
Україна знаходиться у трійці країн, що постачають кваліфікованих медиків до Чехії.
На першому місці – Словаччина, за нею йдуть Україна та Росія, замикають п’ятірку Польща та Білорусь.
У Лікарській палаті Чехії вважають, що приплив лікарів із цих країн викликаний місцевим станом медицини.
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Щоб влаштуватися медиком у Чехії, під час проходження апробації лікарі-іноземці повинні також підтвердити своє знання чеської мови.
До речі, 80% нелегальних робітників у Чехії – українці. Це офіційні дані чеського міністерства праці.
Джерело: Радио Прага
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