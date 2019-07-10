Чехию заполонили нелегальные рабочие: 80% из них – украинцы

80% нелегальных рабочих в Чехии – украинцы. Такая цифра следует из официальных данных чешского министерства труда и социальных дел.

В целом количество нелегальных трудовых мигрантов, прибывших в Чехию из стран, не входящих в состав Евросоюза, выросло на 100%.

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Украинцев среди них большинство несмотря на то, что в Чехии действует режим упрощенных разрешений для наших соотечественников и с начала лета чешское правительство удвоило годовую квоту на прием на работу украинцев.

Эксперты объясняют это тем, что система недостаточно гибкая, а работодатели стремятся уложиться в сроки выполнения производственных заказов, и поэтому готовы рисковать, нанимая украинских работников нелегально.

Напомним, власти Чехии аннулировали разрешения на значительную часть рейсов ряда российских авиакомпаний в свою страну.

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