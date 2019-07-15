Позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня. Як проголосувати українцям за кордоном і що для цього потрібно – читайте в матеріалі.

На виборах до Верховної Ради 2019 можна проголосувати не тільки за місцем прописки, а й за кордоном.

Які документи для цього потрібні та скільки часу займе процедура – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Документами, які є підставою для отримання виборчого бюлетеня і можуть бути використані на закордонній виборчій дільниці, є винятково:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

дипломатичний паспорт України;

службовий паспорт України.

На виборах народних депутатів України на закордонних виборчих дільницях, утворених у країнах, до яких дозволений в’їзд громадян України за паспортом громадянина України, підставою для отримання бюлетеня може бути паспорт громадянина України.

До списку виборців на закордонній виборчій дільниці вносяться громадяни України, яким виповнилося або на день голосування виповниться 18 років та які за своєю виборчою адресою, згідно з даними Державного реєстру виборців, належать до цієї закордонної виборчої дільниці.

Перелік закордонних виборчих дільниць можна переглянути тут.

Читайте: Вибори до Верховної Ради (ОНЛАЙН)

Якщо виборець, який проживає в Україні, перебуватиме в день голосування на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня за її межами, то він може звернутися із заявою про тимчасову зміну місця голосування до органу ведення реєстру за своєю виборчою адресою або до органу ведення реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

Мотивація тимчасової зміни місця голосування може бути викладена, зокрема, у такій формі: за сімейними обставинами, у зв’язку з відрядженням, у зв’язку з виробничою необхідністю, за місцем роботи, за місцем навчання, за місцем фактичного проживання, у зв’язку із відпусткою, у зв’язку із санаторно-курортним лікуванням тощо.

Заява виборця про тимчасову зміну місця голосування подається особисто. Подаючи заяву про тимчасову зміну місця голосування, громадянин пред’являє документ, що посвідчує особу.

Для внесення до списку виборців потрібно особисто подати у встановлені законодавством строки (не пізніш як за п’ять днів до дня голосування, тобто до 15 липня включно) до органу ведення Державного реєстру виборців за своєю виборчою адресою в Україні або до відділу ведення та адміністрування Державного реєстру виборців Управління консульської діяльності Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України заяву про тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси.

Такий шлях внесення до списку виборців на закордонній виборчій дільниці рекомендується у разі, якщо громадянин України перебуватиме на території іншої іноземної держави нетривалий період.

Заява про тимчасову зміну місця голосування виборця без зміни виборчої адреси закордонними дипломатичними установами України або дільничними виборчими комісіями закордонних виборчих дільниць не приймається.

Нагадаємо, 15 липня – останній день для зміни місця голосування.