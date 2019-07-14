Позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня 2019 року. Факти ICTV стежать за останніми подіями і важливими датами передвиборної кампанії.

Позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня 2019 року.

Про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського про розпуск парламенту, який 23 травня опубліковано в Урядовому кур’єрі.

Факти ICTV стежать за подіями навколо парламентських виборів 2019.

14 липня. Можливістю тимчасової зміни місця голосування перед достроковими парламентськими виборами скористалися 219 678 громадян України.

На оновленому офіційному сайті ЦВК тепер можна побачити фотографії усіх кандидатів, які балотуються у мажоритарних округах.

У разі успіху на позачергових виборах до Верховної Ради партія Слуга народу планує провести перше засідання парламенту в серпні.

12 липня. ЦВК відмовилася реєструвати 17 спостерігачів на парламентські вибори від ОБСЄ, які є громадянами Росії.

Всього станом на 12 липня комісією зареєстровано 1 413 офіційних спостерігачі на позачергових виборах народних депутатів України. Від 10 іноземних держав – 58 офіційних спостерігачів, від 15 міжнародних організацій – 1 355 офіційних спостерігачів.

Явка на позачергових парламентських виборах може становити від 40 до 50%.

Про це повідомила координатор громадянської мережі Опора Ольга Айвазовська.

Комітет виборців України підрахував, що на позачергових парламентських виборах в одномандатних виборчих округах балотується 161 кандидат-клон.

11 липня. Центральна виборча комісія виключила 26 кандидатів у народні депутати зі списків партій Радикальна партія Олега Ляшка, Слуга народу і Батьківщина.

Змінити місце голосування на позачергових виборах до Верховної Ради також можна будет у вихідні (13 і 14 липня).

За даними останнього опитування Соціологічної групи Рейтинг, у нову Верховну Раду можуть пройти п’ять партій: Слуга народу – 47%; Опозиційна платформа – За життя – 11,6%; Європейська солідарність – 8,2%; Голос – 6,6%; Батьківщина – 6,4%.

8 липня. ЦВК не проводитиме повторне жеребкування політичних партій для визначення номеру у бюлетені на виборах до Верховної Ради.

7 липня. Центральна виборча комісія уповноважила Державне підприємство спеціального звʼязку передати виборчі бюлетені відповідним окружним виборчим комісіям.

6 липня. Центрвиборчком утворив 102 закордонні дільничні виборчі комісії. Також ЦВК зареєструвала 436 офіційних спостерігачів на парламентських виборах.

4 липня. У Міністерстві закордонних справ заявили, що Верховна Рада не зобов’язана запрошувати делегацію ПАРЄ як спостерігачів на позачергових парламентських виборах. Так відреагували на заяву президента ПАРЄ Ліліан Морі Паск’є.

3 липня. Після численних звернень ЦВК переглянула рішення про реєстрацію кандидатами у народні депутати Андрія Клюєва та Анатолія Шарія. Виборча комісія скасувала їх реєстрацію.

2 липня. Стало відомо, що охороняти правопорядок в день виборів будуть близько 72 тис. співробітників Нацполіції.

Крім того, МВС ухвалило рішення про зміну алгоритму реагування на повідомлення про мінування будівель, щоб не допустити зриву позачергових виборів до Верховної Ради.

На засіданні Центральної виборчої комісії кандидатом в народні депутати зареєстрували відеоблогера Анатолія Шарія. Він йде на вибори від Партії Шарія.

Також ЦВК зареєструвала кандидатом в нардепи Андрія Клюєва, який був главою Адміністрації президента часів Віктора Януковича.

1 липня. Голова Верховної Ради Андрій Парубій виступив проти російських спостерігачів на позачергових парламентських виборах у складі делегації ПАРЄ.

– Якщо вони будуть намагатися через ПАРЄ направити в Україну російських спостерігачів, ми не можемо дозволити, щоб спостерігачі від країни-агресора визначали демократичність українських виборів, – заявив Парубій.

30 червня. ЦВК внесла партію Рух нових сил Міхеіла Саакашвілі до виборчого бюлетеня під № 22 без проведення повторного жеребкування.

Позафракційний нардеп Володимир Парасюк не зможе взяти участь у парламентських виборах – Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду підтвердив законність відмови ЦВК реєструвати його кандидатуру через порушення в оформленні пакету документів.

Спостерігачі ПАРЄ 2-3 липня відвідають Київ, щоб оцінити хід виборчої кампанії напередодні проведення позачергових виборів до Верховної Ради.

Вони зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським, міністром внутрішніх справ, українською делегацією в ПАРЄ, а також із головою ЦВК.

На виборах буде збільшено кількість нарядів поліції превенції з метою реагування на кожне правопорушення, пов’язане з виборчим процесом.

27 червня. ЦВК затвердила форму і текст бюлетеня.

Текст виборчого бюлетеня друкується лише з одного боку державною мовою на одному аркуші розміром 200х600 мм у блакитно-сірому кольорі.

Бюлетенів виготовлено на 0,5% більше, ніж є потенційних виборців.

Залежно від кількості кандидатів у народні депутати, зареєстрованих в ОВО, виборчі бюлетені виготовляються за різними розмірами, а саме:

до 6 кандидатів – розміром 200 х 200 мм;

до 11 кандидатів – розміром 200 х 300 мм;



до 18 кандидатів – розміром 200 х 400 мм;

до 33 кандидатів – розміром 200 х 600 мм;

до 50 кандидатів – розміром 200 х 800 мм.

Партія Голос відкликала кандидата у народні депутати в одномандатному окрузі № 121 Львівської області Дмитра Огньова.

На екс-мера Конотопа Артема Семеніхіна напали 27 червня приблизно о 1.00, коли він повертався додому. Він зареєстрований кандидатом в народні депутати у виборчому окрузі № 160 як самовисуванець.

26 червня. ЦВК зареєструвала 1 180 кандидатів у народні депутати в одномандатних виборчих округах та загальнодержавному багатомандатному окрузі.

612 кандидатів зареєстрували від політичних партій:

199 – висунуті партією Слуга народу;

136 – висунуті партією Опозиційний блок;

86 – висунуті партією ВО Свобода;

66 – висунуті партією Сила і честь;

38 – висунуті партією Патріот;

21 – висунутого партією Разом сила;

по 20 – висунуті партіями Сила людей і Аграрною партією України;

17 – висунуті партією Об’єднання Самопоміч.

Ще зареєстрували 339 кандидатів, включених до списків партій в загальнодержавному багатомандатному окрузі:

174 – від Аграрної партії України;

122 – від партії Патріот;

43 – від Партії зелених України.

Загальна кількість кандидатів в одномандатних виборчих округах на виборах до Верховної Ради складає 3 171 осіб. Своїх кандидатів зареєструвала 21 політична партія.

За час проведення виборчої кампанії в Україні в МВС надійшло майже 700 повідомлень про порушення.

Велика кількість правопорушень стосується незаконної агітації. МВС почало розслідування 23 трьох справ.

25 червня. ЦВК зареєструвала 252 спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій на позачергових виборах до Верховної Ради.

Під час чергового засідання комісія зареєструвала ще 14 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій. 13 – від Міжнародного експертного центру виборчих систем (ICES) і одного – від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співпраці в Європі.

24 червня. ЦВК повинна ухвалити рішення про реєстрацію кандидатів у народні депутати України на позачергових виборах до Верховної Ради або відмову в їхній реєстрації до вівторка, 25 червня, включно.

23 червня. В одномандатних виборчих округах зареєстровано 1380 кандидатів, з них 1155 самовисуванців і 223 висунутих партіями.

Центральна виборча комісія на засіданні 23 червня зареєструвала 164 кандидата в народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах у порядку самовисування, а також 48 кандидатів в народні депутати в одномандатних округах.

20 червня. ЦВК зареєструвала 132 кандидата-мажоритарника та 182 кандидата у народні депутати, включених до виборчого списку партії Опозиційна платформа – За життя.

Таким чином, загалом зареєстровано 1 021 кандидата у народні депутати за списками шести партій.

Окрім того, ЦВК зареєструвала вже 238 офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій на позачергових виборах народних депутатів України.

У партії Голос теоретично допускають коаліцію зі Слугою народу, але це буде не об’єднання, а партнерство щодо спільних пріоритетів.

19 червня. На вибори до Верховної Ради ЦВК зареєструвала сім політичних партій.

Центральна виборча комісія отримує скарги від кандидатів у народні депутати в одномандатних округах щодо неможливості відкриття поточних рахунків виборчих фондів.

Голова ЦВК Тетяна Сліпачук заявила, що КСУ не зможе зупинити проведення позачергових виборів до Верховної Ради – він визначає лише конституційність указу про розпуск парламенту.

Список партії Слуга народу після процедури постпраймерізу скоротиться.

18 червня. На засіданні ЦВК зареєстрували 100 кандидатів в народні депутати в одномандатних виборчих округах, після чого їх загальна кількість зросла до 461 особи.

47 кандидатів висунули політичні партії, 414 осіб висувалися самостійно.

Також на засіданні ЦВК зареєстрували 164 кандидатів на парламентських виборах з виборчого списку партії Громадянська позиція.

15 червня. Центральна виборча комісія зареєструвала 98 кандидатів у народні депутати, які балотуються у порядку самовисування – 76, висунутих політичними партіями – 22.

Всього станом на 15 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 362 кандидатів у народні депутати України.

У ЦВК сподіваються на швидке і чітке рішення Конституційного суду України щодо указу Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради і призначення позачергових виборів до парламенту.

– В країні немає регулювання, що робити в такому випадку, якщо указ президента про позачергові вибори Верховної Ради буде визнаний КС невідповідним Конституції – що робити з грошовими заставами, що робити з фондами кандидатів, вже зареєстрованими кандидатами? Призупинити виборчий процес неможливо – його можна просто скасувати за фактом, – заявила секретар ЦВК Наталія Бернацька.

14 червня. ЦВК зареєструвала вже 264 кандидатів-мажоритарників для участі у виборах у Раду, в тому числі 22 висунутих партіями.

Партія Голос Святослава Вакарчука офіційно подала документи до Центральної виборчої комісії для участі у виборах.

ЦВК скасувала торги із закупівлі послуг виготовлення збірок нормативно-правових актів до виборів у Раду, макет документів розмістять на сайті Комісії.

У партії Слуга народу заявили, що не збираються об’єднуватися зі старими політичними силами. В Україні за місяць зросла кількість прихильників дострокових виборів народних депутатів – з 72% до 88%.

13 червня. Сьогодні ЦВК зареєструвала 53 кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах, в тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 42, висунутих політичними партіями – 11.

Усього станом на 13 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 188 кандидатів у народні депутати України, в тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 170, висунутих політичними партіями – 18.

Лідер партії Голос Святослав Вакарчук представив перших донорів, які зробили внески на фінансування передвиборчої кампанії політсили.

Партія Петра Порошенко Європейська солідарність опублікувала імена перших 50 осіб у своєму списку.

З початку виборчої кампанії Нацполіція отримала 75 повідомлень про правопорушення, 30 з них – щодо підкупу виборців та 25 – щодо незаконної агітації.

За цими заявами відкрито два кримінальних провадження – за фактом підкупу в Луганській області. Також складено два адміністративні протоколи, пов’язані з порушенням правил агітації.

Співробітники поліції з 15 по 28 липня нестимуть службу у посиленому режимі.

Всеукраїнське об’єднання Батьківщина оприлюднило список із 50 кандидатів у народні депутати на позачергових парламентських виборах.

Партія Слуга народу виключила зі свого списку трьох кандидатів – Ірину Панченко, Дмитра Співака і Гутцайта Вадима.

Партія Голос також виключила зі свого списку двох кандидатів на мажоритарних округах.

11 червня. Сьогодні ЦВК зареєструвала ще 23 мажоритарників, які братимуть участь у парламентських виборах.

Серед них Андрій Вадатурський (округ № 130 у Миколаївській області), Максим Микитась (округ № 206 у Чернігівській області) та Артем Іллюк (округ № 128 у Миколаївській області), які були обрані до Верховної Ради восьмого скликання в цих же округах.

Всього у мажоритарних округах зареєстрували 118 кандидатів.

Останнє опитування Київського міжнародного інституту соціології показало, що сьогодні шанси на потрапляння до парламенту є у п’яти партій.

Партія Батьківщина назвала свою першу п’ятірку. До неї увійшли народний депутат Юлія Тимошенко, підприємець Сергій Тарута, екс-глава СБУ Валентин Наливайченко, народний депутат Сергій Соболєв, секретар Комітету ВРУ з питань свободи слова та інформполітики, народний депутат Олена Кондратюк.

Також стала відома перша п’ятірка партії Громадянська позиція, до якої увійшли екс-міністр оборони Анатолій Гриценко, народний депутат Дмитро Добродомов, глава Комітету ВР з питань екологічної політики Микола Томенко, народний депутат Микола Катеринчук, громадський діяч Марина Соловйова.

9 червня. Партія Слуга народу оголосила першу п’ятірку. У ній опинилися глава партії Дмитро Разумков, представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук, доктор юридичних наук Ірина Венедиктова, голова Ради волонтерів при Міноборони у 2014-2017 роках Давид Арахамія, глава Ради громадського контролю НАБУ Галина Янченко.

8 червня. Партія Самопоміч піде на вибори на чолі з Андрієм Садовим.

Лідер партії Голос Святослав Вакарчук розповів про її першу десятку.

Відомо, що в неї увійдуть такі відомі особи, як Ярослав Юрчишин, Сергій Рахманін та Олександра Устинова.

До першої десятки партійного списку увійшли віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд, депут Одеської міськради від партії Самопоміч Ольга Квасніцька, учасниця ГО Громадський люстраційний комітет Олександра Дрік, депутат Харківської облради від партії Самопоміч Тетяна Бідняк.

Другу частину списку становлять ветеран АТО Віталій Фидрин, лідер фракції Самопоміч Олег Березюк , засновник торговельної марки Моршинська Микола Кміть, депутат Самопомочі Тетяна Острікова, віце-президент Асоціації водоканалів України Ольга Бабій.

Лідер партії Сила і честь Ігор Смешко також представив першу десятку партійного списку.

До неї увійшли голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, народний депутат від фракції Самопоміч Олена Сотник, екс-голова Генерального штабу Володимир Замана, народний депутат від фракції Самопоміч Іван Мірошниченко.

Поповнили список також заступник голови Фонду держмайна Андрій Гайдуцький, екс-заступник міністра ЖКГ Ольга Романюк, колишній перший заступник голови СБУ Володимир Тимошенко, народний депутат від фрації Самопоміч Ірина Сисоєнко, екс-голова Державної митної служби Анатолій Макаренко.

7 червня. ЦВК встигне підготуватися до позачергових парламентських виборів – Мінекономрозвитку дозволило друкувати виборчі бюлетені без проведення тендера.

6 червня. ЦВК нагадала, що на нинішніх виборах у Раду передвиборна агітація повинна завершитися о 24.00 19 липня.

Також в Центрвиборчкомі зазначили, що партії, кандидати від яких зареєстровані в багатомандатному та одномандатних виборчих округах, мають право розпочати свою передвиборну агітацію з наступного дня після ухвалення Комісією рішення про їх реєстрацію кандидатами.

ЦВК зареєструвала ще 8 кандидатів у народні депутати України. Таким чином, Комісія зареєструвала уже 43 кандидата-мажоритарника.

5 червня. Мер Києва Віталій Кличко запропонував Міхеілу Саакашвілі очолити партію УДАР, щоб він зміг залишитися на посаді.

Також Центральна виборча комісія затвердила розподіл коштів держбюджету на проведення позачергових виборів до Верховної Ради.

На вибори планують витратити 1 млрд 949 млн 620 тис. грн.

Соціологічна група Рейтинг провела опитування щодо виборчих настроїв українців. Лідерство зберігає партія Слуга народу.

Всього до парламенту можуть потрапити п’ять партій.

30 травня. Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ отримало запрошення від української влади з прохання відправити спостерігачів на позачергові вибори в Верховну Раду.

29 травня. Станом на сьогодні місце голосування змінили 727 виборців, за даними Держреєстру виборців. На виборах вони отримають лише один бюлетень — для голосування за партійними списками. Підтримати кандидата на одномандатному окрузі можна тільки за місцем реєстрації.

Тим часом партія ВО Батьківщина йде на позачергові парламентські вибори самостійно, заявила лідер партії Юлія Тимошенко. А передвиборчий з’їзд партії Європейська солідарність відбудеться 6 червня.

27 травня. Радник президента Володимира Зеленського Дмитро Разумков очолив партію Слуга народу.

Орієнтовна вартість друку бюлетенів становитиме 295 млн гривень. Бюлетенів необхідно буде надрукувати вдвічі більше, ніж на вибори президента: для багатомандатних округів – понад 30 млн і загальнонаціонального багатомандатного округу – понад 30 млн бюлетенів.

24 травня. ЦВК затвердила Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення позачергових виборів до Верховної Ради. Комісія також затвердила Роз’яснення щодо порядку надання дозволу громадським організаціям мати офіційних спостерігачів.

ЦВК звернулася до президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів та Міністерства економічного розвитку і торгівлі щодо необхідності невідкладного прийняття Радою закону Про внесення змін до закону України Про публічні закупівлі. Причиною звернення в ЦВК назвали брак часу для проведення процедур закупівель.

У ЦВК очікують винесення Конституційним судом рішення за конституційним поданням 62 народних депутатів про відповідність Основному закону указу президента України Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів очікується до дня голосування, призначеного на 21 липня.

У ЦВК заявили, що партія, яка висунула виборчий список кандидатів у депутати в загальнодержавному окрузі повинна внести заставу у розмірі 4,173 млн грн.

В Україні розпочалася передвиборча кампанія дострокових виборів до Верховної Ради.

23 травня. Голова Центральної виборчої комісії України Тетяна Сліпачук повідомила, що 24 травня в Україні розпочнеться виборчий процес позачергових виборів до Верховної Ради.

Це відбудеться наступного дня після публікації відповідного Указу президента України Володимира Зеленського.

Вона також зазначила, що оскарження указу про достроковий розпуск Верховної Ради і призначення позачергових виборів на 21 липня 2019 року не вплине на виборчий процес.

Тетяна Сліпачук зауважила, що ЦВК не встигне підготуватися до виборів у Верховну Раду за чинною системою держзакупівель. Існуючі норми не дозволяють здійснити всі закупівлі за два місяці кампанії.

22 травня глава держави вніс до парламенту законопроект щодо зміни виборчої системи для виборів народних депутатів (№10319), але його не включили до порядку денного на позачерговому засіданні Ради у цей же день.

Нагадаємо, ми писали про перші призначення Зеленського на посаді президента України.