Во время встречи советников лидеров нормандской четверки стороны договорились о выполнении определенных мер по Минским договоренностям и дополнительных переговорах.

Заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко на брифинге рассказал, что на встрече в нормандском формате приняли решение о выполнении определенных мер по Минским договоренностям, после чего состоится еще одна встреча советников лидеров Украины, Германии, Франции и России.

По его словам, следующая встреча в нормандском формате будет проходить на уровне советников лидеров стран нормандской четверки и планируется до конца лета.

На ней будут рассматривать результаты, которые были достигнуты за месяц-полтора и дадут рекомендации о встрече лидерам соответствующих государств.

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Напомним, встреча советников лидеров Украины, Германии, Франции и России состоялась 12 июля в Париже.

Речь шла о дальнейшей реализации Минских договоренностей, в частности о полном прекращении огня.