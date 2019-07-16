Во время встречи советников лидеров нормандской четверки стороны договорились о выполнении определенных мер по Минским договоренностям и дополнительных переговорах.
Заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко на брифинге рассказал, что на встрече в нормандском формате приняли решение о выполнении определенных мер по Минским договоренностям, после чего состоится еще одна встреча советников лидеров Украины, Германии, Франции и России.
По его словам, следующая встреча в нормандском формате будет проходить на уровне советников лидеров стран нормандской четверки и планируется до конца лета.
На ней будут рассматривать результаты, которые были достигнуты за месяц-полтора и дадут рекомендации о встрече лидерам соответствующих государств.
Читайте: Макрон и Путин обсудили на G20 Украину и нормандский формат
Напомним, встреча советников лидеров Украины, Германии, Франции и России состоялась 12 июля в Париже.
Речь шла о дальнейшей реализации Минских договоренностей, в частности о полном прекращении огня.