Під час зустрічі радників лідерів нормандської четвірки сторони домовилися про виконання певних заходів з Мінських домовленостей і додаткові переговори.

Заступник керівника Офісу президента Вадим Пристайко під час брифінгу розповів, що на зустрічі у нормандському форматі ухвалили рішення про виконання певних заходів з Мінських домовленостей, після чого відбудеться іще одна зустріч радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії.

За його словами, наступна зустріч у нормандському форматі також відбуватиметься на рівні радників лідерів країн нормандської четвірки і планується до кінця літа.

На ній розглядатимуть результати, що були досягнути за місяць-півтора, і дадуть рекомендації щодо зустрічі лідерам відповідних держав.

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Нагадаємо, зустріч радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії відбулася 12 липня у Парижі.

Йшлося про подальшу реалізацію Мінських домовленостей, зокрема про повне припинення вогню.