PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

США и Великобританию еще не приглашали в нормандский формат – Пристайко

Украина не направляла официальные приглашения США и Великобритании касательно участия в переговорах в нормандском формате.

Вадим Пристайко

Заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко на брифинге заявил, что пока Украина не посылала приглашения Великобритании и США с предложением принять участие в переговорах в нормандском формате.

По его словам, есть ряд наций, которые были заинтересованы в участии в нормандском формате.

Среди них заместитель руководителя Офиса президента назвал Польшу и Канаду.

Читайте: В Кремле допускают восстановление нормандского формата

– Соединенные Штаты – это логичный выбор, поскольку они участвовали в Женевском формате, если вспомнить историю. То есть, можно понять, откуда идут такие инициативы, – сказал Пристайко.

К слову, следующую встреча советников лидеров стран нормандского формата проведут до конца лета.

Фото: УНИАН

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

“Пересидели” на должности: почему Зеленский увольняет послов
Следующую встречу в нормандском формате на уровне советников проведут до конца лета
Зеленский ввел в состав СНБО Богдана, Пристайко и Рябошапку
В Париже прошла первая встреча советников в нормандском формате: что известно
Встреча в нормандском формате возможна при условии компромисса Украины и РФ
В Кремле допускают восстановление нормандского формата
Тест на предел компромисса. Результаты встречи Зеленского с Макроном и Меркель
Встреча на уровне советников стран нормандской четверки запланирована на июль
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка