Украина не направляла официальные приглашения США и Великобритании касательно участия в переговорах в нормандском формате.

Заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко на брифинге заявил, что пока Украина не посылала приглашения Великобритании и США с предложением принять участие в переговорах в нормандском формате.

По его словам, есть ряд наций, которые были заинтересованы в участии в нормандском формате.

Среди них заместитель руководителя Офиса президента назвал Польшу и Канаду.

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– Соединенные Штаты – это логичный выбор, поскольку они участвовали в Женевском формате, если вспомнить историю. То есть, можно понять, откуда идут такие инициативы, – сказал Пристайко.

К слову, следующую встреча советников лидеров стран нормандского формата проведут до конца лета.