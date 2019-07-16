Володимир Зеленський ініціював початок оновлення дипломатичного корпусу України. Вже ухвалено рішення про заміну 12 керівників посольств по всьому світу. Вадим прийстайко пояснив таке рішення президента.

Заступник керівника Офісу президента Вадим Пристайко заявив, що більшість з 12 послів України за кордоном, яких найближчим часом буде замінено, “пересиділи” на своєму робочому місці.

– Президент прийняв перше рішення щодо дипломатичного корпусу за кордоном, – сказав Пристайко.

Дипломат пояснює, що більшість послів перебувають на посаді довше традиційного терміну чотири-п’ять років.

– Деякі посли “пересиділи” втричі більше, деякі призначені президентами попередніх каденцій, – зазначив Пристайко.

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З більшістю відбувається процес ротації з заміщення керівників глав закордонних дипломатичних місій.

– Державний секретар МЗС обдзвонив кожного з диппредставників, подякував за роботу і попередив про те, що найближчим часом буде опубліковано указ. Ми б не хотіли, щоб наші керівники місій, яких ми поважаємо, отримали цю інформацію з інтернету, – розповів Пристайко.

Раніше Факти ICTV писали, що відомо про заступника глави АП Вадима Пристайка.