Суд змінив запобіжний захід Сергію Тамтурі – колишньому співробітнику спецпідрозділу Беркут, обвинуваченому у справі про розстріли на Майдані у 2014 році.

Сергія Тамтуру після чотирьох років перебування у СІЗО випустили під цілодобовий домашній арешт.

Його та ще чотирьох екс-співробітників Беркуту звинувачують у вбивстві 48 та пораненні 80 людей на Інститутській у 2014 році.

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Нагадаємо, у червні екс-главі СБУ Києва Олександру Щеголєву, якого звинувачують у штурмі Майдану 18 лютого 2014 року, Шевченківський суд змінив запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.

У квітні 2019 року Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт у кримінальній справі щодо правоохоронців, які розганяли Майдан.

Фото: Громадське