PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Розстріли на Майдані: екс-беркутівця Тамтуру випустили під домашній арешт

Суд змінив запобіжний захід Сергію Тамтурі – колишньому співробітнику спецпідрозділу Беркут, обвинуваченому у справі про розстріли на Майдані у 2014 році.

Екс-беркутівця Тамтуру випустили під домашній арешт

Сергія Тамтуру після чотирьох років перебування у СІЗО випустили під цілодобовий домашній арешт.

Його та ще чотирьох екс-співробітників Беркуту звинувачують у вбивстві 48 та пораненні 80 людей на Інститутській у 2014 році.

Читайте: Перший силовий розгін Євромайдану Беркутом: як це було

Нагадаємо, у червні екс-главі СБУ Києва Олександру Щеголєву, якого звинувачують у штурмі Майдану 18 лютого 2014 року, Шевченківський суд змінив запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.

У квітні 2019 року Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт у кримінальній справі щодо правоохоронців, які розганяли Майдан.

Фото: Громадське

Джерело: Громадське

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Справа Бубенчика: НАБУ допитало генпрокурора Луценка
Скандал довкола меморіалу Героїв Небесної сотні: хто і чому знімає бруківку
Порошенко дав покази в ГПУ у справі Майдану
Порошенко не прийшов на допит – ГПУ ініціює силовий привід
Невідомі факти і кадри кривавих лютневих днів Майдану
Як жити далі після Євромайдану? Про танці на кістках і вироки для кожного
Загибель Небесної Сотні: слідство завершене, Луценко назвав прізвища причетних
Герої Небесної Сотні: події, що змінили історію
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка