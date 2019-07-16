Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище имеет стратегический запас голубого топлива – около 8 млрд кубометров – это более половины всего газа в Украине. Хранилище построено на территории бывшего месторождения, из которого газ выкачали еще в советские времена. Сейчас же сюда топливо уже закачивают. Украина готовится к энергетическому противостоянию с Россией.

Критический каждый день. До конца года Украина должна закачать в свои хранилища минимум 20 млрд кубометров. А все потому, что в декабре заканчивается десятилетний контракт между российским Газпромом и украинским Нафтогазом о транзите голубого топлива в Европу. С 1 января 2020-му транспортировки газа через Украину имеют все шансы прекратиться. И Украина может не продержаться, если не закачает необходимые объемы газа.

Транзит российского топлива ежегодно приносит в украинскую казну более миллиарда долларов чистой прибыли. Но прекращение транспортировки – это не только потери в бюджет, но и угроза обеспечения газом самой Украины.

Киев не покупает газ у Москвы уже 4 года. Несмотря на это, мы зависим от транзита топлива в Европу. Именно у нее Украина российский газ и перекупает. Кроме того, транзит еще и обеспечивает давление в трубах при поставке газа уже украинским потребителям.

По словам заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль, Украина сейчас ведет переговоры об увеличении поставок газа с территории наших соседей – Словакии, Венгрии и Польши. Впрочем, до начала зимы эти переговоры вряд ли закончатся подписанными контрактами. Поляки не расширили пропускную способность своих труб, а венгров и словаков Москва пытается отговорить сотрудничать с Украиной предложениями, от которых, как говорят, нельзя отказаться.

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Уменьшить зависимость от иностранного газа можно было бы за счет увеличения добычи собственного. Уже сегодня 2/3 объема голубого топлива, потребленного в Украине, скачано из собственных недр. Впрочем, залежей достаточно было бы даже для экспорта. Что же сдерживает увеличение добычи газа?

Буровых вышек, качающих газ, в Украине могло бы быть в разы больше. С начала конфликта с Россией Украина увеличила добычу собственного газа примерно на 5%, а должна была на 50%, – говорит руководитель Нафтогаза Андрей Коболев. Самая большая проблема – это отсутствие разрешений на бурение. Их выдают местные власти.

Украина пока не может обойтись без импорта газа. Чем Москва и шантажирует Киев. Газпром предлагает вернуться к старому контракту по закупке газа напрямую из России, а также отказаться от судебных претензий. В первую очередь от процесса в международном арбитраже в Стокгольме. Суд признал, что Украина недополучила за транзит более $2 млрд.

Как Украина готовится к новой газовой войне с Россией

Чтобы додавить Киев уже в этом году, Москва планировала запустить два газопровода в обход Украины – так называемый Южный поток по дну Черного моря на Балканы и Северный поток 2 – через Балтийское море в Германию. Однако в этом году их закончить наверняка не удастся. Дания отказалась прокладывать Северный поток 2 через свои территориальные воды. А еще Дания опасается за собственную экологию. На дне ее Балтийского побережья, где планировали проложить трубу, есть захороненное оружие, в том числе и химическое, которое осталось после Второй мировой войны.

Но Россия при любых раскладах хочет продолжить строительство и уже объявила о прокладке трубы в обход Дании, несмотря на подорожание проекта и затягивание сроков сдачи. Единственное, что может сдержать россиян – это позиция Германии – ключевого бизнес-партнера по Северному потоку 2. Руководство ФРГ может настоять, чтобы часть транзит все же остался за Украиной. Тем более, что украинская труба удобнее для транспортировки, – говорят российские эксперты.

Надавить на ФРГ могут Соединенные Штаты. Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США уже поддержал законопроект о санкциях против европейских компаний, связанных со строительством Северного потока 2. Далее голосования конгрессменов и закон отправляется на подпись президенту. Только вот позиция Трампа пока не ясна.

Интересно, что в 1982 году, когда Советский Союз строил трубу в Европу через территорию Украины, Штаты уже вводили санкции против европейцев. На этот раз немцы вряд ли пойдут на уступки американцам. Но могут попробовать сыграть в свою игру, чтобы получить контроль над украинской газовой трубой.

В Нафтогазе идею сдать трубу в аренду иностранной компании поддерживают. Тогда Украина получила бы и союзника в противостоянии с Россией, и газ, которым наполнять трубу. Возможно, это станет предметом будущих переговоров? Украинский президент уже анонсировал газовую встречу с представителями ЕС и России, которая может произойти в сентябре.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Газпром готов продлить контракт на транзит газа с Украиной.